Rozloučení s paní Černou z Arabely: I když ji v životě potkaly překážky, neztrácela humor a naději, vzpomínal přítel

Rodina dala sbohem Janě Andresíkové. Foto: Super.cz/archiv R. Kekelyho

Vzhledem k vládním opatřením se pohřbu nemohlo zúčastnit víc než deset lidí. Rozloučení s představitelkou paní Černé ze seriálu Arabela proto proběhlo v obřadní síni Chloumek v Mělníku jen v úzkém rodinném kruhu. Herečce dala poslední sbohem dcera Michaela s manželem, vnoučata, pravnoučata a sestřenice.

Na přání herečky během obřadu promluvil její letitý přítel, PR manažer a moderátor René Kekely. „Tím by asi oficiality mohly skončit, protože tato dáma si na ně nikdy nepotrpěla. Měla ráda humor, vtip, nadsázku, někdy černý humor. A i když ji v životě potkaly ledajaké překážky, humor a naděje bylo to poslední, co ztrácela. Mám pocit, že s tím taky z pozemského života odcházela,“ nechal se slyšet Kekely a dodal: „Myslete a vzpomínejte na ni v dobrém, protože ona si to zaslouží.“

Rozloučení se bohužel nemohli zúčastnit kolegové. „Nemám bohužel kontakt na její dceru Míšu. Nevíte, kdy se bude konat pohřeb?“ dotazovala se Super.cz kolegyně Andresíkové ze školy a dabingu Valerie Zawadská.

Poslední roky žila herečka v Sanatoriu Amfion. V létě si zlomila nohu v krčku a byla převezena do mělnické nemocnice, kde podstoupila složitou, ale úspěšnou operaci. Poté byla přemístěna do Centra následné péče. Před pár dny bohužel onemocněla covidem a byla převezena do nemocnice v Mělníku, kde na akutní zánět plic související s onemocněním zemřela. ■