Gabriela Partyšová se odhalila na masáži: Takhle relaxovala před zavřením salónů

Moderátorka si ráda dopřeje relax na masáži. Super.cz

„Je to psychicky náročné období pro nás všechny. Myslím si, že je dobré si udělat relax zónu třeba doma, pokud to jen trochu jde. My s mým dvanáctiletým synem máme rádi masáže nohou a doteky,“ svěřila se moderátorka, která se nyní nechá hýčkat doma. „Děláme si domácí masáže, já masíruji synovi nožičky, on mně teda už míň, ale je to moc fajn. Budeme muset vydržet a myslím, že lidi by se měli opečovávat a hodně chodit ven a udržovat pozitivní mysl, protože kolem nás je toho negativního hrozně moc,“ svěřila se Gabriela, se kterou jsme se potkali na masáži ve Slovanském domě v centru Prahy.

Většinu času nyní moderátorka tráví doma se synem. Spoustu práce musela totiž zrušit a je ráda, že může alespoň uvádět ranní show na Nově. „Všechna moderování tiskovek, sportovních akcí, společenských akcí, to mám zrušeno, mám pocit, že už se ruší i půlka roku 2021. Plesy a takové krásné moderace jsou pryč, myslím, že se to zase vrátí, je to takové meziobdobí něčeho, co nám sem vtrhlo a musíme to respektovat. V televizi jsem v ranním vysílání televize Nova a tam jsem velice ráda,“ prozradila Partyšová.

Se synem Kristiánem se v tomto období snaží udržovat v dobré náladě a myslí si, že aktuální situaci by neměli za každou cenu komentovat úplně všichni. „Já si myslím, že jenom odborníci by se měli vyjadřovat k záležitostem ohledně pandemie. Pak je strašně moc informací, vyjadřují se úplně všichni a všichni mají potřebu sdělovat, jestli to měli, nebo neměli. Myslím, že by to mělo být jen na odbornících, ostatní by se měli starat spíš o svoje rodiny,“ dodala Gabriela. ■