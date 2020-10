Slovenská muzikálová kráska se pustila do české vlády: Snad nás nenechají chcípnout hlady, vzkázala drsně

Radka Herminapress

Muzikálová zpěvačka a herečka Radka Pavlovčinová (31) je v šoku. I když žije dlouhá léta v Česku a platí zde daně i veškerá zdravotní a sociální pojištění, nemá šanci dostat podporu státu v rámci programu Covid kultura 2. Důvodem je to, že u nás nemá trvalé bydliště.

"Mám tu přechodné bydliště, ale všechny ostatní podmínky splňuji. Platím veškeré odvody, práci mám jen tady v Česku. Kontaktovala jsem Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale na informační lince jsem žádné informace nezjistila. Neuměli mi poradit. Řekli mi, abych napsala email na Ministerstvo kultury, na ten mi ale nikdo neodpověděl," řekla Super.cz Pavlovčinová.

"Mám tady přechodné bydliště sedm let, v tuto chvíli není možné kvůli opatřením trvalý pobyt vybavit. Mohla bych ho teoreticky dostat na konci ledna, a to už by bylo pozdě," zoufá zpěvačka a herečka.

"Nepříjde mi správné, abychom na to neměli nárok, když tady odvádíme daně, pojištění, žijeme tu. Není to morálně v pořádku, je to hloupé. Snad nás tu nenechají chcípnout hlady," dodala rázně Radka. ■