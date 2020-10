Ufňukaná Pavlína z MasterChefa si jde dál za svými sny. Zhubla a dopřála si koupel v kádi

Pavlína z MasterChefa v kádi Foto: archiv Pavlíny Lubojatzky

Pavlína Lubojatzky leze divákům MasterChefa hodně na nervy a řada z nich nevydýchala, že „ufňukaná“ kuchtička postoupila do semifinále.

Ona sama kritiku neřeší a užívá si života. Na sociální síti se neváhala ukázat nahá v koupací kádi a ráda se pochlubí i tím, jak se jí podařilo zhubnout. Talentovaná kuchařka sice divákům často pije krev, ale půvaby nezapře.

Soutěžící MasterChefa si v restauraci Jana Punčocháře vyzkoušeli ostrý provoz. Mají co zlepšovat.

„Nadýchat se čerstvého vzduchu, urovnat si myšlenky a jít dál za svými sny,“ neřešila škarohlídy Pavlína a relaxovala v kádi.

Pavlína se pochlubila také tím, jak zhubla. Váhu se jí navíc podařilo udržet, což ne každý zvládne. „Pamatuju si, jak mi někteří říkali, že to nedám a že stejně všechna kila naberu brzo zpátky. Nikdy se nenechejme odradit od svých snů,“ vyzvala všechny Pavlína, jež to chce v MasterChefovi dotáhnout co nejdál. ■