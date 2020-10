Olga Lounová překonala koronavirus a rozhodla se bojovat v první linii. Překvapí vás, kde bude tahle kráska pracovat

Olga Lounová Michaela Feuereislová

„Ani si neuvědomuju, že jsem to měla. Pokud to byl covid, tak mi asi 4 dny před testováním bylo velmi špatně od žaludku. Měla jsem v nose velmi intenzivní vůni podobající se spálené levanduli, k tomu se ještě přidala mírná bolest hlavy. To celé trvalo půlden," svěřila se kráska v pořadu Benešovský Impuls.

A protože už má nemoc za sebou, rozhodla se pomoci tam, kde je to aktuálně nejvíc potřeba - v první linii. Málokdo o Olze ví, že je díky speciálnímu kurzu certifikovanou zdravotnicí, takže když současná doba nenahrává umělcům a ona se nemůže naplno věnovat své profesi, bude vypomáhat v nemocnici.

Už od příštího týdne se bude starat o pacienty v kladenské nemocnici. „Vzhledem k tomu, že už jsem covid prodělala, tak jsem se přihlásila s nabídkou pomoci v případě potřeby i na covidové oddělení,“ překvapuje zpěvačka. ■