Olivia Newton-John vzdala hold ženě Johna Travolty, která zemřela na rakovinu. Hvězda Pomády bojuje se stejnou nemocí

John Travolta s manželkou Kelly Preston (vlevo) a kolegyní a přítelkyní Olivií Newton-John Profimedia.cz

„John a Kelly se rozhodli držet nemoc v tajnosti a soukromí a já jim za to chci vzdát hold a říct, že jsou to drazí přátelé, Kelly byla báječný člověk,“ řekla Newton-John webu ET Canada.

„Kvůli rakovině jsem už přišla o až příliš mnoho přátel, sama s nemocí bojuji, takže mě to žene najít laskavější odpovědi na léčbu rakoviny a prevenci,“ dodala herečka.

Že se sama aktivně zapojuje do osvěty ohledně prevence a léčby rakoviny, není novinkou. Herečka má i svou vlastní nadaci, která nese její jméno. Peníze na výzkum vybírala mimo jiné prodejem či dražbou svých memorabilií.

Karanténu herečka trávila na venkově v USA. „Cítím se skvěle a jsem velmi vděčná za to, že mohu být na vsi. Mnoho lidí zůstalo ve městech ve svých bytech, často sami. Já jsem s manželem a zvířaty. Tohle je jedna ze vzácných chvil v mém životě, kdy jsem na jednom místě déle než tři týdny,“ uvedla začátkem října. ■