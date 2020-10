Tubulizace žaludku se jí vyplatila: Dcera Ozzyho Osbourna shodila 40 kilo a vypadá skvěle

Kelly Osbourne Profimedia.cz

„Byla jsem na operaci. Se*u na to, co si kdo myslí. Udělala jsem to a jsem na to pyšná. Každý mi může vylízat. Podstoupila jsem tubulizaci,“ nechala se slyšet v pořadu Hollywood Raw with Dax Holt and Adam Glyn.

„Upraví vám to tvar žaludku. Podstoupila jsem to před dvěma roky. Nikdy o tom nebudu lhát. Je to nejlepší věc, co jsem kdy udělala,“ popsala.

A přiznala i další zákrok. Ten musela podstoupit kvůli syndromu temporomandibulárního skloubení, který zhoršuje pohyb čelisti.

„Bylo to velmi špatné. Jednou z věcí, které to pomohly zastavit, byly injekce do čelisti. Ty trochu zeštíhlily můj obličej. Tehdy si lidé začali všímat, že jsem zhubla. Úplně mi to změnilo tvář. Nechápu, že jsem o tom nevěděla dříve,“ vysvětlila, o co šlo.

Kelly, která shodila už 40 kilo, se o procesu hubnutí rozepsala už v roce 2017 ve své knize. Popsala, že si přišla jako knedlík, když chodila do posilovny, kde cvičili hubení lidé. Teď už si tak ale rozhodně připadat nemusí. Vypadá totiž bezvadně. ■