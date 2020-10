Natálie Kocábová se vrátila s dětmi a druhým manželem do domu svého otce: Jak zvládají soužití několika generací?

Natálie Kocábová Super.cz

Když přijdou horší časy, všichni se slétají do rodného hnízda. Výjimkou není ani zpěvačka a nyní hlavně spisovatelka a také maminka tří dětí Natálie Kocábová (36). S rodinou a druhým manželem se vrátila do domu svého otce Michaela Kocába, kde žije i její maminka Marsha a babička.

"Není to tak, že bychom byli pořád spolu. Máma je hodně na chalupě, táta pořád pracuje a je zavřený ve studiu, takže se tolik nepotkáváme a část domu máme pro sebe. Řekla bych, že spousta lidí v současné době žije ve vícegeneračních domech. Chtěla bych samozřejmě časem žít sama s manželem, tak uvidíme, jak to bude," krčila rameny Natálie.

"Ani se za to nestydím, i když mě trochu rozčiluje, co se o tom píše. Není to důležité. Potkáme se, když chceme. Není doba, kdy by všude panovala všeobecně dobrá nálada, takže ani u nás. Nikdo neví, co se bude dít. Ale navzájem si pomáháme, jako každá rodina," vysvětluje.

Jako hlídací babička a dědeček její rodiče prý zase až tak nefungují. "Děti jsou se mnou, nebo ty starší dvě se svým tátou. Myslela jsem si, že mít děti bude ta nejtěžší část, ale to nebylo tolik náročné, když jsme museli být zavření doma, tak mě to ani nenervovalo, až jsem byla sama překvapená. Myslím, že za tím stojí strach o ty děti, protože máme ten mateřský pud," myslí si.

"Ale ty zavřené školy mě znervózňují stejně jako ty ekonomické dopady. Vyvolává to ve mně hroznou tíseň. Je jasné, že se toho děti doma tolik nenaučí a zároveň rodiče, kteří s nimi doma jsou, mají zastat práci, která normálně chce dlouhé hodiny. Nikdy mě nenapadlo, že něco tak bizarního zažiju. Ještě je dobře, že to aspoň není šílená pandemie zacílená na děti, ale ten chaos a to, že nevíte, co bude zítra, to je pro mě frustrující, "uzavřela. ■