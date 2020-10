Bučková se rozčílila kvůli anorexii. Opět ji osočují z poruchy příjmu potravy, fanoušci o ni mají strach

Eliška Bučková opět čelí kritice kvůli své údajně až příliš štíhlé postavě. Super.cz

"Eliško, trošku přiberte," napsala jedna z obdivovatelek Bučkové. "Nevěřím, že jíte. Bojíte se jídla, přiznejte si to. Jen tady dáváte status, jak a kolik sníte, a přitom hladovíte," přidala se další. "Nějak nám hubnete. Pozor na zdraví, ať jste krásná a zdravá," má strach o modelku další z žen. "Měla byste zajít k doktorovi, je to smutný pohled. Kost a kůže. Tohle ani zdravé není," dodala sledovatelka Bučkové.

Co na to Eliška? "Osočují mě do okamžiku, kdy nepředvedu nějaký skandál, který by přebil skandál s anorexií. Já jsem spokojená se svojí postavou. Makám na sobě, žiju zdravě," řekla Super.cz Bučková.

"Štve mě to proto, že i na sociální síti ukazuju, jak cvičím, cvičení je náročné, dávám do toho hodně úsilí. Když se pak někde objeví, že jsem anorektička, tak mě to uráží. Protože já fakt dřu, makám na sobě," vysvětlila modelka na soustředění finalistek České Missis, soutěže o nejkrásnější maminku.

"Já takhle vypadat po dětech, tak si pískám. Jsou tady nádherné maminky," vysekla poklonu Eliška maminkám. ■