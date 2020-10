Marian Vojtko se hecnul a začal tvrdě makat na figuře: Po lockdownu prý ukáže pekáč buchet na břiše

Marian Vojtko si chce během lockdownu vymakat figuru. Super.cz

"Hraju v pár muzikálech, kde bych mohl být do půl těla, ale zatím jsem to s ohledem na svoje břicho odmítal. Ale doufám, že se k tomu pekáči buchet dopracuju. Teď tedy nebudu posilovat hlasivky, ale svaly," svěřil nám zpěvák, s nímž jsme natáčeli ještě v poslední den, kdy byla otevřená fitka. "Je jasné, že se zavřenými posilovnami budu muset cvičit doma, ve dvou s trenérem by se to u mě na zahradě dalo," míní.

Druhé odstavení od svojí profese se snaží přijímat s pokorou. "Měli jsme naplánovanou strašnou spoustu vystoupení od Čarodějky, Kata Mydláře a Tarzana v muzikálových divadlech přes koncerty se 4 Tenory. Nikdo není nadšený ani šťastný, ale musíme to nějak vydržet. Snad se to v příštím roce umoudří a ti povolaní na tu nemoc už něco vymyslí," doufá Marian.

Zpěvákova přítelkyně Helena je lékárnice, proto nás zajímalo i to, zda se doma o koronaviru bavili, a jestli by se zpěvák nechal očkovat, až bude vakcína, a měl tak klid. "Já se kromě povinných očkování nenechal nikdy očkovat na nic. Moc na to nevěřím. A když onemocním, mám svůj univerzální recept - slivovici a zázvor. Ale pozor si samozřejmě dávám," vysvětlil. ■