Muzikálová zpěvačka trpí při covidu horečkami, bolestmi a halucinacemi: Onemocněly i její dvě malé dcery

Zpěvačka Markéta Martiníková onemocněla koronavirem, chytly ho i její malé dcery. Michaela Feuereislová

Zpěvačka onemocněla minulý týden. "Od pátku do pondělí to byla docela hrůza. Měla jsem horečky, noční halucinace a velké bolesti. Je to fakt zákeřný vir. Nemohla jsem vůbec vstát z postele. Domů to přinesl asi Tomáš jako přenašeč. On sám je sice pozitivní, ale nic mu není. Dcery kašlou," vyprávěla nám Markéta.

"Musím říct, že to fakt nikomu nepřeju. Budu slavit, až nebudu chtít spát celý den. Asi si umíte představit, jaké je léčení se dvěma malými dětmi na krku, ale naštěstí se Tomáš totálně hecnul a všechno zastal, protože je to u nás jako s dravou zvěří," svěřila. ■