Žasnu, co jsou ženy schopné jiným ženám napsat, říká těhotná Zorka Hejdová

Zorka Hejdová Michaela Feuereislová

„Myslím, že lidé si na sociálních sítích dovolují čím dál víc a mnohem častěji překračují hranice. A bohužel většinou ženy. Až někdy žasnu, co jsou ženy schopné jiným ženám napsat,“ řekla Super.cz Hejdová.

Sama má s nemístnými otázkami a poznámkami bohaté zkušenosti. „Nátlak ohledně těhotenství byl šílený, a přitom je to tak strašně soukromá věc, do které opravdu nikomu nic není. I teď, když mi ženy na Instagramu gratulovaly, nezapomněly připsat, kdo další je ‚na řadě‘! Tak se nevzdávám ani teď a snažím se jim vysvětlit, že nikdo! Že je to na každém páru, kdy se rozhodne mít děti, a pokud vůbec!“ říká rezolutně.

„Nejsme veřejný majetek a nikdo přeci nebude rozhodovat o tom, kdy máme mít rodinu,“ dodala Zorka, která sama na sociálních sítích hledá hlavně inspiraci.

Inspirace je také jedním z hlavních témat letošního osmého ročníku Czech Social Awards, cen pro populární tváře sociálních sítí. Ocenění získá 12 osobností, které z nominací vybere odborná porota. Přihlížet bude k řadě kritérií od otevírání společenských témat po zábavní přesah. Vyhlášení proběhne 29. listopadu, moderování akce se zhostí právě Zorka Hejdová. ■