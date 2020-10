Hvězda Dejvického divadla a Ordinace ve svatebním. Podívejte se, jak to herečce slušelo

Jana Holcová a Radim Fiala hrají v Ordinaci pár. Video: TV Nova

Zatímco před kamerou už jako nevěsta zkušenost má, na skutečnou svatbu herečka zatím čeká.

„Vzhledem k tomu, že jsem se v osobním životě ještě nikdy nevdávala, tak jsem se na natáčení těšila jak malé dítě na Ježíška, a moc jsem si to užívala. Bylo to dobré, takže bych si to klidně dala i v reálu,” říká o seriálovém svatebním dni.

Holcová se podílela i na výběru svatebních šatů, aby sedly jak postavě, tak i hereččinu naturelu.

„Šaty jsme vybíraly s kostýmní výtvarnicí Míšou Červenkovou. Daly jsme si na tom záležet, abych se v nich cítila dobře i já, nejenom postava Zity. Myslím, že se nám povedly a já jsem se po nošení záchranářského mundúru mohla zase cítit trochu více jako žena,” svěřila Holcová, jejímž seriálovým ženich byl Radim Fiala. ■