Agáta Hanychová podpořila lockdown. VIP matky se hroutí, že nemohou jít na řasy, bože, kroutí hlavou

Agáta Hanychová Foto: Archiv A. Hanychové

„Tak asi jsme to tak nějak tušili všichni, že se to stane. Ano, je to strašný, ale je to potřeba. A dodržujme to, prosím,“ apelovala Agáta.

A nezapomněla ani na menší rýpanec. „Není třeba si dělat zásoby či chodit pro jeden rohlík, zkusme začít používat zdravý rozum a čím dřív, tím to snad vše brzy skončí. Hroucení se některých VIP matek tady na Instagramu, nejspíš kvůli tomu, že nemohou jít na řasy, bože,“ divila se Agáta.

Modelka dále poděkovala zdravotníkům a vyzvala, aby lidé nosili roušky a zůstávali co nejvíc doma.

„Ti, které to ještě nepostihlo, mohou být rádi, že budou doma v klidu a společně, ti, kteří to zrovna překonávají, těm, ať je co nejdříve lépe, a těm, kteří mají dvanáctihodinové služby, děkujem. Noste roušku, když někam musíte, ale snažte se být doma. Je to těžké, ale aspoň máme každý čas se zamyslet, to není nikdy špatně,“ dodala Agáta, která nedávno prošla velkou proměnou.

Z kované tmavovlásky se stala blondýnka. A navíc s dospělým postojem k životu, což se nedá říct o každém. ■