Nikol Štíbrová si staví dům snů! Poprvé ukázala, jak bude vypadat. Obývák zdobí obří stěna z pravého mechu

Nikol Štíbrová si staví tento dům. Foto: Instagram Tempus Design

Herečka Nikol Štíbrová (34) si staví svůj nový domov. Z pronajatého bytu se bude stěhovat do pořádného luxusu. Nedaleko Prahy roste její nový dům. Nyní poprvé ukázala, jak to bude uvnitř vypadat.

"Strašně se těším. Dům mi nakreslila pastelkama moje maminka před dvěma lety. Co na tom, že je zubařka. Děkuju mami, seš dělo." prozradila se smíchem Nikol, která poté kvůli realizaci kontaktovala renomovanou designérskou firmu.

"Pomohli mi návrh dotáhnout, respektive navrhli interiéry přesně tak, "abychom to byli my”. Takže světlo, vzduch, dřevo, teplo," prozrazuje.

Obývací pokoj zdobí obří mechová stěna. "Tu si možná ještě rozmyslíme, to nás zas popadnul fantas no. Ale bylo by to hezký, viděla jsem to v jednom hotelu," dodala s úsměvem Štíbrová. ■