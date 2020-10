To tu ještě nebylo: Miley Cyrus popsala setkání s mimozemšťany, přiznala ale, že během něj byla značně zhulená

Miley Cyrus Profimedia.cz

„Mám jeden zážitek. Projížděla jsem s kamarádkou San Bernardinem a pronásledovalo nás něco jako UFO,“ svěřila se magazínu Interview.

„Jsem si dost jistá tím, co jsem viděla, ale taky jsem si před tím koupila od jednoho týpka weed wax, takže to mohlo být tím.“ (weed wax je silný koncentrát z marihuany, který se kouří - pozn. red.).

„Nejlépe bych to popsala jako vznášející se sněžný pluh. Obrovský pluh, který svítil žlutě. Viděly jsme to obě. Potkaly jsme i další auta, která zastavovala. Lidé z nich vystupovali, aby se podívali, takže si myslím, že to bylo skutečné,“ popsala.

Miley přiznala, že pro ni byl zážitek tak intenzivní, že se několik dní ani nemohla podívat na oblohu. Bála se prý, že by se vrátili. Dodala ale, že se při setkání necítila nijak ohrožená. ■