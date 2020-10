Fitko má zavřené, začal tedy s klienty dřít v přírodě: Muž roku 2016 vedle toho opět maká v zastavárně

Josef Kůrka chodí cvičit do venkovního fitka Super.cz

Koronavirová opatření na jaře Josefa Kůrku vyhnala cvičit ven. Po pár měsících se ke cvičení v přírodě vrátil znovu. Fitko, ve kterém Muž roku 2016 trénuje své klienty je zavřené. On ale našel venkovní variantu, kam si chodí dávat pravidelně do těla.

„Dlouho jsem hledal a kamarád mi řekl o tomhle a je to super. Jsou tady i činky, což jsem nikdy neviděl na venkovním hřišti. I na jaře jsem cvičil venku, ale nebylo to takhle dobré,“ svěřil Super.cz Pepa, se kterým jsme se potkali ve venkovním fitness u povodí říčky Rokytka v Praze.

„Začínáme i s klienty. Hledal jsem, kam s nimi chodit, protože cvičit s vlastní vahou není pro každého a skoro nikdo to nezvládne, tak jsem potřeboval i něco s činkami. Takže budeme chodit sem,“ prozradil Muž roku, který se stejně jako na jaře vrátil také k práci v zastavárně.

„Už předtím jsem pracoval v zastavárně a teď jsem se tam brigádně vrátil. Ale makám od rána do večera, jezdím do Liberce. Na pobočku do Prahy nebylo místo, takže jezdím tam. Pracuji tak, aby to vyhovovalo mně a jak potřebují pomoct,“ prozradil Muž roku, kterého koronavirus zatím nepotkal. „Jsem zatím zdravý, nepocítil jsem žádné příznaky, beru hodně vitamínů a snažím se o sebe starat. Sport je super a nechápu zavření fitek,“ svěřil Pepa, který je opět nezadaný.

Před pár týdny s modelkou a herečkou Bárou Mottlovou (34) totiž přiznali rozchod. „Bydlení a vše okolo dávám dohromady, je to těžký, jde to pomalu, ale nebrečím a snažím se na sobě makat. Vztah nehledám, to ani nejde, akorát bych byl za hlupáka,“ dodal Kůrka. ■