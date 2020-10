David Beckham rozdělil své fanoušky a může za to tato nevinná fotka s dcerou Harper

David Beckham Profimedia.cz

A je to tady podruhé. David Beckham už jednou dostal sodu od fanoušků za pusu na pusu své dceři Harper a jeho fanoušci známku rodičovské lásky zpochybňují i u nového snímku.

Tentokrát fotku nahrála na svůj profil Victoria Beckham a David na ní dostává polibek na rty od své nejmladší dcery. Slavná návrhářka k tomu napsala: „Nejlepší tatínek.“ A fanoušci začali debatovat.

„Zbožňuji vaši rodinu, ale nikdy nepochopím tyhle rodičovské líbání na rty,“ napsala jedna z fanynek a další se přidala trošku ostřejším tónem: „Prosím přestaňte už líbat své děti na rty!“

Znechucených komentářů bylo požehnaně, ale objevily se naštěstí i mnohé, které se manželů Beckhamových zastávají. „Vždy jsem líbala své děti na rty a problém s tím neměly ani ony. Líbám je tak doteď, a to už jim je 24 a 18 let. Možná se ptejte sami sebe, proč s tím máte problém. Je to sladké a naprosto nevinné gesto,“ napsala jedna z fanynek.

Jak se na líbání dětí na rty díváte vy? Hlasujte v naší anketě. ■