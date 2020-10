Zemřela herečka známá z pohádek i seriálu Ordinace v růžové zahradě. Bylo jí pouhých 47 let

Daniela Krhutová Profimedia.cz

Po dlouhé nemoci zemřela v pátek 16. října herečka Daniela Krhutová. Bylo jí pouhých 47 let. O jejím odchodu informovala její kamarádka Eva Decastelo.

„Herečtí přátelé, Richard (Danielin partner pozn.) mne poprosil, abych dala tímto způsobem vědět o odchodu Danielky,“ napsala Decastelo.

Krhutová se objevila v několika dílech seriálu Ordinace v růžové zahradě. Zahrála si také hlavní roli v pohádce Marie Růžička. Diváci ji měli možnost vidět také v zahraničních filmech (Únik z okovů, Crackerjack 2) či pohádce Jak si zasloužit princeznu. Moderovala také pořad Breakout na televizi Óčko.

O největší hereckou příležitost přišla na konkurzu k seriálu Rodinná pouta. Tehdy se ucházela o roli mrchy Andrey, kterou nakonec získala Dana Morávková.

Smrt herečky zarmoutila i její kolegy. „Je mi to upřímně a hluboce líto. Byla to úžasná, nádherná žena, zase máme o jednu duši míň. Soucítím s rodinou a mávám Daniele tam do oblak,“ smutnila Simona Prasková.

„Cože????? Moje spolužačka z konzervatoře. To snad není pravda, upřímnou soustrast,“ nechtěl smutné zprávě věřit Vlasta Korec.

Krhutová po sobě zanechala partnera Richarda a dceru Lauru. ■