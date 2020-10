Těhotná Zorka Hejdová zapózovala ve spodním prádle. Mrkněte, jak jí to sluší ve čtvrtém měsíci

Zorka Hejdová Foto: archiv Z. Hejdové

Na konci minulého týdne Zorka Hejdová (30) potřebovala nafotit reklamu na spodní prádlo. Jak to ale udělat, aby nebylo znát, že je těhotná? To byl oříšek. Její manžel Míra Hejda (37) jí jasně řekl, že nemá šanci to dál utajit. Přeci jen bříško už bylo znatelné.