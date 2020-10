Modelka a hvězdný fotbalista už znají pohlaví miminka. Kráska v 6. měsíci prozradila velkou novinku

Nikola a Ondřej se těší na prvního potomka. Foto: archiv N. Bechyňové

Spočívá v tom, že se na ní propichuje balonek naplněný růžovými či modrými papírky, který prozradí pohlaví miminka. Často se touto informací nechávají až v tuto chvíli překvapit i samotní rodiče například tak, že obálku s pohlavím dítěte předají v obchodě, kde balonek kupují, aniž by ji sami otevřeli.

Překvapit se na party nechali i Nikola a Ondřej. Bude to chlapeček, dozvěděli se na party. Jak sami přiznávají, takové překvapení to pro ně nebylo. "Tak trošku jsme to čekali. Ale i tak to byl ten nejkrásnější moment plný emocí, lásky a štěstí. To nejkrásnější, co nás v životě mohlo potkat," prozradila modelka. ■