Za použité prádlo krásce nabízel nemalý obnos. Iva Kubelková neodbytného fetišistu veřejně zostudila

Fetišista po ní chtěl použité prádlo. Foto: Lukáš Dvořák/Astratex.cz

„Tak já už jsem se bála, že všichni řeší jenom covid,“ komentovala svůj příspěvek popisující narážky fanouška moderátorka.

To, že Kubelková celou záležitost nebagatelizovala a naopak se rozhodla jít s urputným fetišistou do boje, ocenili v komentářích Dara Rolins (47), Aleš Háma (47) či Martina Gavriely (42). Objevily se ale i takové názory, že nebylo moudré zveřejňovat podobu neodbytného muže.

„Věřte, že i mně píše mnoho různých lidí, tomuto pánovi jsem několikrát dala najevo, že o něco takového nestojím a on pořád a ze všech stran píše. A všude má jinou fotku a jiné jméno. Někdy je potřeba takové věci zveřejnit!!! A buďte si jistý, že tady opravdu nejde o žádné moje ego. Zastáváte se zoufalců a kritizujete ženy, za to, že to v tichosti netolerují? Zvláštní,“ oponovala jednomu z followerů Iva Kubelková. ■