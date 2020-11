Zpívající bratři z Brna natáčeli hudební klip s drahými auty. Nad těmito talenty drží ochrannou ruku i Michal David

YesBrothers představují klip k písni Letíme.

Starší Milo (Miloš Fiala) a mladší JD (Honza Fiala) nedávno vydali svůj nový singl s názvem Letíme a před časem k němu natočili i videoklip, kde účinkuje pětadvacet tanečníků, dva vozy Ferrari a dokonce i finalistky Miss Czech Republic. Hudební podoba písně vznikala na brněnském Automotodromu a na výstavišti.

„Klip jsme natočili během dvou dnů koncem února, kdy to sice vypadá, že je fajn počasí, ale byla docela zima, ani ne deset stupňů nad nulou. Každou technickou přestávku na automotodromu jsme chtěli s Ferrari využít na překonání rekordu okruhu,“ usmívá se Milo a upřesňuje, že jeden den byl vyhrazený pro natáčení záběrů s auty, druhý den se točilo na brněnském výstavišti.

Po singlech a klipech s názvy Kolem nás a Neztrácím čas, přišel i nový motivační song, který by vás prý měl dostat do dobré nálady, zvláště v téhle divné době. Režie videoklipu se chopil nejen Pavol Bigoš, ale i samotný zpěvák Milo, který má k videoprodukci velmi blízký vztah. Co se týká samotné nahrávky, část songu se nahrála v domácím studiu, další ve studiu v Liberci a mastering byl pak realizovaný v nizozemském Amsterdamu.

Kluci z YesBrothers si také cení toho, že začali spolupracovat se známým českým hitmakerem Michalem Davidem. Ten jim do tvorby nezasahuje, ale snaží se jim pootevřít dveře do světa šoubyznysu. „Kluci jsou moc šikovní a hlavně vědí, co chtějí. Všechno chtějí mít dopilované, nic neodbydou a zdá se, že mají dobře našlápnuto,“ podotkl Michal David, který rád pomáhá mladým talentům.

„Těšíme se, až se situace – snad brzo – zase vrátí do normálu, a budeme moct zase vyrazit, a zase začít znovu koncertovat. Plánů a nápadů máme hodně, teď jen to moct zrealizovat,“ dodávají jednohlasně Milo & JD. ■