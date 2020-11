Svalovec, který okouzlil Vondráčkovou a Hrachovcovou, znovu zaujal svým mužným zjevem. Focení zvládl i v mrazu

Tohoto svalovce jen tak něco neohrozí. Foto: Super.cz/Jana Pechlátová

Byl spojován s Lucií Vondráčkovou (40), která ho obsadila do svého klipu k písni Stanice svět. Marka Peksu poté do svého projektu na podporu pejsků zapojila Kateřina Kaira Hrachovcová (46).

Svalnatý hokejový brankář láká svým vzhledem filmového Thora další tvůrce. Naposledy jeho sex-appeal využila fotografka Jana Pechlátová, která ho obsadila do své knihy Země Altairu. „Nafotili jsme spolu několik fotek, do samotné knihy se dostaly dvě, avšak jako vedlejší postava zasahuje i do jiných fotografií,“ říká fotografka.

Samotné focení snímků probíhalo loni v zimě ve velkých mrazech. „Fotilo se v 23. prosince v obrovské zimě. Divím se, že na fotkách nejsou vidět drkotající zuby. Jelikož se fotilo do knihy hned několik fotografií, aby postupně vystihly celý ten můj příběh, trvalo to opravdu celý den. Ale zvládli jsme to,“ nechal se slyšet Peksa, kterému role dřevorubce sedla jako ulitá. „Tahle úloha mi nebyla ani tak vzdálena, jelikož pocházím z lesů na severní Moravě, mám k tomu blízko. Tak jsem sekeru nedržel v ruce poprvé. Na rozdíl od ježdění na koni, to jsem naposled seděl jako malý kluk,“ říká sportovec a příležitostný model.

„Marek byl statečný! Chvílemi byl v té zimě jen v kostýmu. Jenže se mnou to venku nebylo jen na skok a na termosku s čajem jsem samozřejmě zapomněla,“ sype si popel na hlavu fotografka. „Zahřál se až při focení děje, kdy zachrání zraněnou ženu před bestií Temného lesa a vleče ji do bezpečí. Vždy přibližně deset minut prohlašuji, že už to bude. A tak Marek pochodoval po lese s tělem bezvládné modelky v náručí skoro půl hodiny,“ směje se Pechlátová, která si pochvalovala, jak Marek zvládl jízdu na koni. „Na koni se Marek tvářil jako profík! Jako kdyby se v sedle narodil,“ dodává fotografka.

Kniha Země Altairu má celkem 216 stránek. Fotografie s historickým a fantasy motivem jsou k knize doprovázeny psanými příběhy, jež dotvářejí celkový děj knihy. Oboje vyniká svou syrovostí a emocemi. Celková atmosféra knihy je podpořena mapou země Altairu i ilustracemi z bestiáře bytostí Temného lesa. ■