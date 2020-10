Dcera Bruce Willise a Demi Moore promluvila o svém poprvé: Bylo to se starším mužem, který využil situace

Rumer Willis s matkou Demi Moore Profimedia.cz

„Bylo mi 18 a styděla jsem se, že jsem to ještě nedělala. Nebyla jsem zneužita ani znásilněna, ale neřekla jsem, že to chci. Ani jsem neřekla, že to nechci. Jen jsem dopustila, aby to proběhlo,“ přiznala v pořadu Red Table Talk Jady Pinkett Smith.

Muž, s nímž měla poprvé sex, podle ní tak trochu využil situace a nezajímal se, jak se herečka cítila.

Rumer se v pořadu manželky Willa Smithe objevila už jednou. Se svou sestrou Tallulah tehdy mluvily o matčině závislosti na drogách. Rozebíraly období, kdy Demi řadu let abstinovala a pak drogám znovu podlehla.

„Bylo to, jako by to vůbec nebyla ta máma, která nás vychovala. Měla jsem záchvaty úzkosti, když jsem ji viděla. Pamatuji si, jak jsem jí vyhrožovala jako malé dítě, aby toho nechala,“ uvedla v loňském rozhovoru Tallulah.

Demi popsala detailně svůj boj se závislostí v biografii, kterou loni vydala. Znovu propadla drogám v roce 2012 po bolestivém rozchodu s Ashtonem Kutcherem. ■