Jak zvládá domácí výuku se dvěma dětmi? Eva Decastelo nad učebnicemi sedí od rána do večera

Do divadla nemůže a veškerou moderaci musela Eva Decastelo (42) také zrušit. Poslední týdny tráví hlavně doma se svou rodinou. Rozhodně si ale nestěžuje. Ba naopak. Herečka a moderátorka je ráda, že má více času a zvládá se učit s dětmi, jinak by to totiž nezvládala.

„Jsem ráda, že není divadlo, nejsou akce, není moderování, protože já bych se nezvládala učit doma s dětma. Mám děti ve čtvrté a páté třídě, online vyučování má jen jedno z nich. Se starším Míšou se musíme učit my,“ svěřila se Eva s tím, že jim to dává zabrat. „Pro příklad včera jsme začali v 9:15 ráno a poslední úkol jsme dodělávali v 18:30. Takže já jsem ráda, že se jim teď můžu věnovat a vůbec nechápu a velký respekt všem rodičům, kteří chodí do práce a zároveň se zvládají s dětmi učit,“ dodala moderátorka, která je ráda, že zatím vše zvládá bez nemoci.

„Musím zaklepat, zatím nemocná nejsem, ale mám pocit, že dřív nebo později to pravděpodobně přijde na každého z nás, protože při těch počtech nakažených denně už není možnost, jak se tomu vyhnout, ale alespoň tomu člověk nechodí naproti,“ prozradila Decastelo, kterou jsme potkali v centru Prahy ve Slovanském domě. A jak se Eva stará v době koronavirové pandemie o svou imunitu?

„Máme dva pejsky, s dětmi chodíme na dlouhé procházky, vzhledem k počasí je dohadování, jestli se víc nechce psům nebo dětem, protože já je nutím chodit za každého počasí, abychom se dostali na čerstvý vzduch,“ svěřila se Decastelo, která se také dopuje vitamíny. „Já se opravdu snažím posilovat imunitu, jak to jen jde. Už rok chodím pravidelně na infuze vitaminu C. Když budeš pravidelně chodit, tak si přeci jenom imunitu posílíš, a od té doby, co na to chodím, jsem nebyla nemocná,“ svěřila se Eva, která si infuze nemůže vynachválit. ■