Hollywoodský krasavec o smrti svého otce: Zemřel přesně, jak si přál, dostal infarkt, když měl orgasmus

Matthew McConaughey Profimedia.cz

Svěřil se, že ho otcova smrt velmi zasáhla. „Nemohl jsem tomu uvěřit. Byl to můj táta, nikdo a nic ho nemohlo zastavit. Kromě mojí matky,“ nechal se slyšet.

„Vždycky mně a mým bratrům říkal, že chce jednou odejít, až se bude milovat s mámou. A přesně tak se to stalo. Dostal infarkt při orgasmu.“

Hercovi rodiče měli velmi vášnivý, ale také bouřlivý vztah. Dvakrát se rozvedli a celkem třikrát vzali. Matthew zavzpomínal i na incident, při němž jeho matka otci vyhrožovala s nožem v ruce.

Zato jeho vztah s manželkou Camilou Alves (38) je prý úplně něco jiného. S tou se oženil v roce 2012 a mají tři děti. Herec si prý ani nepamatuje, že by někdy na svou choť zvýšil hlas.

„Stálo by to hodně úsilí, abych vybouchnul. Myslím, že v naší rodině zvládáme vztahy celkem dobře. Dost na to, abych nikdy nemusel křičet,“ dodal. ■