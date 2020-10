Smrt čarodějnice z Arabely, kterou postihl koronavirus, zarmoutila kolegy. Krásný člověk s bolestí na těle i na duši, vzpomínají

Jana Andresíková zažívala ke konci smutné časy. Foto: Archiv FTV Prima

„Paní Jana byla především velká kamarádka, skvělá herečka a dabérka. Ke všem milá, vstřícná, pořád v dobré náladě, prostě radost s ní pracovat. Nic jí nebylo zatěžko, všechno zvládala, i když měla problémy se zády, nohama, nikdy si nestěžovala. Prostě dáma, noblesní a ušlechtilá,“ komentoval odchod Andresíkové pro Super.cz režisér Zdeněk Troška, který s herečkou spolupracoval na filmu Kameňák.

Odchod umělkyně zarmoutil i Aleše Cibulku, který s ní několikrát dělal rozhovor.

„Janička byla skvostná herečka, dáma s neskutečným smyslem pro humor a taky úžasná kamarádka. Mimochodem žena, která měla pech na ty nejneskutečnější úrazy. Jak sama tvrdila, její anděl strážný měl hodně tvrdou šichtu a byl prý tak ulítaný, že už neměl na křidýlkách ani pírko. Jana zažila několik autonehod, v těle měla zlomené snad všechny kosti. Její vzpomínky byly neuvěřitelné, tak třeba: když ji pustili domů z nemocnice po jedné z havárií, šla si rovnou uvařit kávu, zakopla a ještě ten den ji vezli zpět do nemocnice, protože si zlomila dva obratle. Když vám tohle vyprávěla, řvali jste smíchy. I proto na ni vzpomínám s humorem, který měla tak ráda,“ vzpomíná Cibulka, který přidal k dobru další historku.

„Jeden z úrazů byl ale opravdu kuriózní – když před čtyřiceti lety točila seriál Arabela, kde si zahrála půvabnou čarodějnici, na zdviženém jeřábu spolu s Jiřím Lábusem předstírala let na koštěti. Jiří se prý ale neustále vrtěl, ona z toho koštěte spadla a - zlomila si nohu. To byla celá ona!“

V posledních letech s ní byla v kontaktu bývalá rosnička Petra Eliáš Voláková, která jí v těžkých dobách pronajala na dva roky svůj byt, když musela prodat svůj dům ve Hvozdnici.

„Janinka byla úžasný člověk. Složitý, jako řada umělců, se svou bolestí po těle i na duši, ale měla velké srdce a úžasný smysl pro humor. Dlouho jsme se neviděly a je mi z toho smutno,“ svěřila se Voláková a poslala vzkaz do nebe: „Opatruj se tam nahoře, Janinko. Snad už tě nic nebolí. Máme tě rádi.“

Herečka, dabérka a kantorka vychovala desítky moderátorů, herců, dabérů, ale i několik diplomatů a politiků.

Její žačkou na DAMU byla také herečka Eva Čížkovská. „Úžasná ženská, která se uměla poprat se životem. Naučila mě dívat se jinak na život i na lidi kolem mě. Byla mou profesorkou na DAMU, její hodiny přednesu mi daly nejvíc, byla nám, studentům, profesorkou, mámou, kamarádkou a přítelem v jedné osobě. Byla člověkem s velkým Č. Nikdy na ni nezapomenu. Ať je jí v tom hereckém nebi dobře,“ vyjádřila se pro Super.cz Čížkovská.

„Jana byla jedním z pedagogů, na které vzpomínám s úctou a láskou. Díky ní jsem ’přežila‘ DAMU i vstup na profesionální scénu. Často jsem i navštěvovala v nemocnicích, po jejich operacích páteře. Její byt v Michelské ulici byl oázou pohody i útočištěm," zavzpomínala Valerie Zawadská.

Žačkou Andresíkové byla také moderátorka a šansoniérka Renata Drössler. „Byla to moje profesorka na uměleckém přednesu. Měly jsme nadstandardní vztahy. Moc mi pomohla lidsky. Taková školní máma. Vzpomínám, že když mě okradli při cestě vlakem z domu do Prahy, byla jediná, kdo mě vyslechl a pomohl. A za její empatii jsem moc vděčná,“ říká Drössler, které je líto, že se s ní nestihla rozloučit. „Vyčítám si, že jsem slíbila, že jí brzy zavolám a navštívím ji. Svá rozhodnutí nesmíme odkládat. Pak zůstanou nedopovězené věty,“ dodala šansoniérka Renata Drössler.

Pod rukama kantorky Andresíkové se zkultivoval mluvený projev Alex Mynářové. „Z toho, co mě naučila, čerpám dodnes. Strašně ráda vzpomínám na její hodiny. Byla přátelská, energická, svérázná. Byla úžasná. Je mi moc líto, že odešla. Upřímnou soustrast jejím blízkým,“ uvedla Mynářová.

Smrt umělkyně, která například propůjčila hlas Whoopi Goldberg, zarmoutil umělce napříč obory. „Odchod paní Andresíkové mě zarmoutil. Odešla další herecká legenda našeho dětství v tomto smutném a náročném období pro všechny. Byla neodmyslitelně spjata s naší dětskou fantazií a ihned jsem si vybavila, jak jsem nedočkavě seděla u seriálu Arabela a těšila se celý týden, jaké bude pokračování... Dnes mojí dceři Liliance určitě pustím pohádku s touto skvělou herečkou,“ vzpomínala operní pěvkyně Pavlína Senić.

Poslední roky života prožila Andresíková ve velkém stresu kvůli sporům s rodinou o majetek. Několik let před jejím odchodem jí byla diagnostikována Alzheimerova choroba.

Poslední roky dožívala v Sanatoriu Amfion, kde si po pádu na pokoji začátkem léta zlomila nohu v krčku. Byla převezena do mělnické nemocnice, kde podstoupila složitou, ale úspěšnou operaci. Následně byla přemístěna do Centra následné péče, kde o ni bylo podle tvrzení blízkých velmi dobře postaráno pod vedením týmu paní primářky Adámkové. Před pár dny na tomto místě ale bohužel onemocněla nemocí covid-19 a byla převezena do nemocnice v Mělníku, kde na akutní zánět plic související s onemocněním zemřela. ■