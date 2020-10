Na intimních partiích mu nezůstal ani ručník: Muž roku 2016 nafotil své první akty

Josef Kůrka nafotil akty. Foto: foto Milan Junek

„S fotografem Milanem Junkem jsme se domlouvali už hodně dlouho a mně se do toho pořád nechtělo. I když se to nezdá, tak jsem docela stydlivý,“ svěřil Super.cz Pepa, který fotil nejen s ručníkem kolem pasu, ale také bez něj.

„Pak jsem si ale řekl proč ne, že to může být pro mě nový impuls. Milan je velký profesionál, ani jsem to nečekal a byl jsem spokojený, že ty fotky se povedly,“ řekl Kůrka, který na fotkách předvedl nejen vymakané tělo, ale také řadu tetování.

I přes ostych se nakonec odhodlal k snímkům, na kterých je úplně nahý. „Fotil jsem to do svého portfolia a Milan bude mít také výstavu, až se vše uvolní, tak by to měla být velká výstava, kde by jedna z těchto fotek měla být, a to jsem samozřejmě poctěný,“ dodal Muž roku 2016. ■