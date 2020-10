Koronavir byl pro nemocnou herečku poslední ranou: Čarodějnice z Arabely zemřela v 79 letech

Jana Andresíková Profimedia.cz

V dubnu by oslavila kulaté osmdesátiny, bohužel se jich nedožila. Do hereckého nebe odešla v pondělí odpoledne Jana Andresíková (✝79), kterou diváci znají jako čarodějnici z rodinného seriálu Arabela. Informaci o hereččině smrti poskytl její manažer, který také uvedl, že byla pozitivní na Covid-19.

„Poslední měsíce života strávila v nemocničních zařízeních po zlomenině krčku. Měla v centru následné péče na Mělníku skvělou péči. Bohužel po prodělaných mnoha onemocněních její tělo nápor oslabení z infekční nemocni bohužel nevydrželo,” sdělil pro Novinky.cz René Kekely.

Zdravotní problémy trápily herečku již několik let. V roce 2016 trpěla velkými bolestmi páteře, které se ani po operaci nezlepšily. „Nic s tím prý nelze dělat. Že se to ozve teď před smrtí takovou silou, to jsem nečekala,“ nechala se tehdy slyšet herečka, kterou sužovaly silné bolesti.

Ve filmech a seriálech měla sice menší role, přesto jich bylo požehnaně. Z těch známějších jmenujme snímky Světáci, Žert, Mladý muž a bílá velryba nebo seriály Nemocnice na kraji města či Dobrodružství kriminalistiky.

Kromě divadla a filmu se Jana Andresíková proslavila také v dabingu. Svůj hlas propůjčila například fenomenální Whoopi Goldberg v komedii Sestra v akci. Za svůj přínos do dabingu získala v roce 2010 cenu Františka Filipovského. ■