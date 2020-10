Erika Stárková po kolapsu s koronavirem. Jak na tom je?

Erika Stárková Foto: Instagram E. Stárkové

Nyní potěšila své fanoušky zprávou, že jí je opět dobře a z koronaviru se dostala. „Jsem zdravá a v plné výzbroji jedeme dál,“ svěřila se herečka.

„Svět se točí dál a já jsem hodně v přírodě a nesleduji televizi, protože ji už 15 let nemám a vím, že nechci poslouchat negace, ale pozitivní vibrace,“ prozradila Erika, která už bude moct opět natáčet oblíbený pořad.

„Vím je to náročnější čas, ale jsme v tom všichni spolu. Zpívej, tanči, odpočívej, směj se, buď svůj, žij a leť i tak stále naplno. Tenhle Divnoland brzy skončí, ale to krásný a pozitivní tady bude do konce věků. To ti nikdo nevezme! Jen Ty sám, pokud tomu tedy uvěříš,“ dodala Erika, která je plná energie a dobré nálady. ■