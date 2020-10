Go, girl! Gabriele Koukalové v nové profesi fandí kolegyně ze StarDance i Dagmar Havlová

Gabriela Koukalová Foto: FTV Prima

Bývalá vrcholová biatlonistka Gabriela Koukalová (30) přijala novou profesní výzvu a od listopadu se televizním divákům představí jako moderátorka magazínu Showtime. „Snažím se hodně spoléhat na vlastní intuici – a cítila jsem, že je to správný krok,“ říká.

Příležitost Koukalová bere jako šanci naučit se něco nového a poznat samu sebe zase z trochu jiné stránky. Zároveň v moderování nachází paralely se svou sportovní kariérou.

„Představa živého vstupu je pro mě takový pomyslný start. Navíc je ve studiu časomíra, která určuje, za kolik vteřin půjdeme do živého vysílání. To mě v myšlenkách vrátilo do startovní brány a myslím, že mě čeká spousta pocitů a emocí, které se mi ze sportovního období vrátí a které mi i nějaký čas chyběly,“ míní.

Už teď má Gábina početnou fanouškovskou základnu, do níž patří také její kolegyně a kamarádky z loňské řady taneční show StarDance.

„Moc se na Tebe těším a držím Ti palce ve všem, do čeho se pustíš, go, girl,“ vzkázala kamarádce Radka Třeštíková (39). Svou podporu Gábině vyjádřila také Veronika Khek Kubařová (33): „Wow! Gábi! Jseš skvělá! Budeš skvělá všude! Držím palce, a ať Tě to baví,“ popřála.

A vzkaz zanechala také Dagmar Havlová (67): „Gábi, držím palce,“ napsala nováčkovi televizní branže. ■