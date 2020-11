Moderátorka, která pobouřila televizní diváky „vykukujícími bradavkami“, si pozornost drží i dál

Amanda Holden Profimedia.cz

Amanda už v minulost řekla, že ji tato kritika netrápí. V novém rozhovoru pro nedělní Telegraph pak dodala, že ani její dvě dcery, čtrnáctiletou Lexie a osmiletou Hollie, a svěřila, s čím je naopak umí pozlobit. „Že doma chodím nahá!“ říká populární Britka.

„Včera jsem šla dát Lexie dobrou noc a na sobě jsem měla jen koupací čepici. Ona zakřičela: Mami, jsem na FaceTime! Proč musíš být pořád nahá?“ vyprávěla Amanda. Dle svých slov doufá, že její sebedůvěra bude pro dcery pozitivním příkladem k tomu, aby se měly rády. Ve svém domě také zakázala slovo „tlustá“.

Aby měla figuru, kterou se nezdráhá ukázat, čtyřikrát týdně běhá. Co se plastických operací týče, zatím si je Holden nechává v záloze. „Pokud to udělám, a pravděpodobně se tak stane, nevím, jestli o tom lidem řeknu. Ale ženy mohou mít nějaké to tajemství, ne?“ dodala. ■