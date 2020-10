Italský zpěvák a kamarád Michala Davida neudržel na kameru slzy. Prochází těžkým životním obdobím

Davide Mattioli se v pořadu Prostřeno svěřil, že ho opustila manželka se synem. Video: FTV Prima

Své kuchařské dovednosti ukáže divákům v pátek, a mimo jiné se pochlubí i svým prostorným domkem nedaleko Prachatic. Během prohlídky ovšem dojde k emočně vypjaté situaci, kdy Davide na kameru přizná, že mu zkrachovalo manželství.

„Posledních 11 měsíců jsem sám, rozešli jsme se s manželkou. Žiji tady sám,“ vysvětlil Davide.

V pokoji malého Sebastiana (4) zpěvák neudrží emoce a do očí se mu nahrnuly slzy. Na chvíli musí z pokoje dokonce odejít, aby vůbec zvládl o současné situaci hovořit. Přestože ho zaměstnává práce a dobíjí ho přátelé i fanoušci na koncertech, v prázdném domě na něj padá splín.

„Absolutně to pro mě teď není jednoduché, dostanu od lidí krásnou energii, ale potom se vrátím domů a jsem jiný, úplně KO. Předtím jsem tu měl syna, teď se přestěhovali do Prahy a je to trochu komplikované. Cítím, že mi chybí půl srdce,“ vyznal se Davide.

Podívejte se ve videoukázce. ■