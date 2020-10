Olga Kurylenko se stala terčem kritiky kvůli své postavě. Hejty si nenechala líbit

Olga Kurylenko Profimedia.cz

Herečka Olga Kurylenko čelí na sociálních sítích kritice kvůli své štíhlé postavě. Lidé jí vzkazují, že je jako kostlivec a že by se měla pořádně najíst. Herečka to nenechala bez reakce. „Lidé mě v komentářích neustále soudí za to, jak hubeně vypadám. Takže tady poprvé a naposledy vysvětlím svůj postoj k jídlu a také to, jak špatný bodyshaming je,“ začala svůj text.

„Psali byste člověku, který by třeba vypadal silněji, než by měl, že je tlustý? Předpokládám, že mnozí z vás nikoli, protože by vám to přišlo kruté. Tak proč je podle vás OK někomu říkat, že je ‚moc hubený‘, vypadá ‚jako tyčka‘ nebo ‚jako kostlivec‘, že ‚potřebuje víc jíst‘, že ‚potřebuje nakrmit‘, má ‚až moc malý hrudník‘, a aby ‚přestal hladovět‘. Proč si myslíte, že je tohle OK? A proč, pro všechno na světě, předpokládáte, že člověk, který je hubený, nejí?“ ptá se kritiků.

Následně vysvětlila, že samozřejmě jí. „Tajemstvím není, jestli jím, nebo ne, ale co jím,“ uvedla a fanoušky vyzvala k tomu, že pokud jí nevěří, ať se dovzdělají a přečtou si knihy o anatomii, metabolismu a nutričních hodnotách jídla.

Sama má prý velmi rychlé spalování, takže musí jíst často. „Trávím svůj život na place a pořád něco jím. A věřte mi, že si toho kolegové všímají a také to komentují. Nemám jen snídani, oběd a večeři, ale také svačiny. Jinak se rychle unavím a nemám dostatek energie k fungování,“ uvedla s tím, že jídlo miluje.

Aby nabrala, musela by herečka dle svých slov jíst tuny bílého pečiva, hamburgery, smažená kuřata, sladkosti, čokolády a další nezdravá jídla. „To bych nejen přibrala na váze, ale také si pravděpodobně zadělala na nemoci srdce, cukrovku, vysoký krevní tlak, žaludeční a střevní nemoci a dala zabrat játrům i žlučníku,“ míní Kurylenko. Jednou za čas si dát něco nezdravého ale neuškodí ani jí, důležitý je balanc, dodala. ■