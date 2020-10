Zorka Hejdová je ve 4. měsíci těhotenství: Míra Hejda promluvil o tom, jak se manželé těší na miminko

Manželé oznámili radostnou novinku. Foto: Super.cz/Instagram Z. Hejdové

„Byť jsme to plánovali, byla to docela překvapivá zpráva. Takový nečekaný moment, takže tuhle vzpomínku budu mít před očima dlouho,“ svěřil se Super.cz nastávající tatínek. Oba se Zorkou byli z novinky, která jim přišla do života, nadšení.

„Moc se na to těšíme. Hodně lidí říká, že život jim začal až s dětmi! I když pak je tu i druhá skupina, která je úplně K. O. z toho, jak je to náročné. Takže to asi bude výzva,“ řekl se smíchem moderátor, který stejně jako jeho žena v poslední době pracovně polevil. Před pár měsíci ohlásil manželský pár odchod ze Snídaně s Novou a rozhodl se svůj čas víc věnovat rodinnému životu.

„Máme za sebou za poslední roky celkem našlapané pracovní období. Teď je Zorka na konci čtvrtého měsíce a začala si to ve volnějším režimu fakt užívat. To mě na tom zatím baví nejvíc,“ odhalil pro Super.cz podrobnosti Míra Hejda. ■