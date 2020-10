Hvězdy ze seriálů Sestřičky a Slunečná za sebou nejspíš mají koronavirus. Pro jistotu chtějí podstoupit test na protilátky

Roman a Míša Tomešovi Herminapress

„Já to ani nedávala na Instagram, nechtěla jsem být jedna z mnoha a sdílet to. Všude se covid řeší. Mají to všichni a všude. Ale ano, máme po desetidenní karanténě kvůli pozitivnímu testu na koronavirus,“ prozradila Tomešová.

O tom, jaký měli s covidem zkušenosti, se herečka rozpovídala pro Super.cz: „Oběma s Romanem nám vyšly pozitivní testy na koronavirus, protože jsme byli pravidelně testování kvůli natáčení seriálů. Ani jeden jsme ale neměli žádné příznaky. Žádné nachlazení, žádná bolest hlavy, žádná ztráta čichu, absolutně nic nám nebylo. Sami jsme z toho teď v rozpacích, protože jeden den nám vyšel test pozitivní a druhý den negativní. Proto dodnes nevíme s jistotou, jestli jsme koronavirus vůbec měli.“

Mezitím už herečka den po karanténě zvládla potkat dalšího člověka s pozitivním testem a kvůli nejistotě zvažují další testy. „Nyní zvažujeme, že ještě podstoupíme test na protilátky, abychom věděli, že máme opravdu na 90 dní klid,“ uvedla pro Super.cz. ■