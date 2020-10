Co by na to řekl slavný strejda? Jágrova neteř se pochlubila velkým tetováním hned vedle ňader

Jágrova neteř má nové tetování. Foto: Instagram P. Jágrové

Není známo, že by měl Jaromír Jágr (48) nějaké tetování. Za to jeho neteř Pavlína má permanentními obrázky poseté celé tělo.

Jedním z posledních je tetování ve tvaru pivoňky. Jelikož si ho nechala udělat na pravé straně žeber, tak se jím na sociálních sítích pochlubila bez podprsenky a horního dílu oblečení, aby si ho mohli fanoušci prohlédnout. „Nové tetování pivoňky,“ komentovala obrázek třicetiletá neteř hokejové legendy.

Tetování má Pavlína po těle spoustu. Jelikož s tetováním začala před dvanácti lety, tak není divu, že se dostala do fáze, že se některých už zbavuje. „Některé kérky, co se mi nelíbily, jsem si nechala předělat. Takže teď jsem spokojená se všemi,“ svěřila se blogerka, která si nechala na jedné klinice laserem ze zad odstranit dvanáct let staré tetování symbolu legendární kapely Led Zeppelin. ■