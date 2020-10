Ilustrační foto Profimedia.cz

Norský komik Orjan Buroe má nadání ve vás vzbudit mylný dojem o tom, co doopravdy vidíte na jeho videích. Už náhled níže vám napovídá, že půjde o další jeho sprosté video, ale opak je pravdou. Jen si zkuste odhadnout, o co se jedná. A ne, není to část lidského těla.