Kojení je pro představitelku Hedviky z Ulice naprosto přirozené: Kojím venku, vevnitř, v lese i na ulici

Lenka Zahradnická se za kojení nestydí. Foto: Instagram L. Zahradnické

„Kojím, kojila jsem a doufám, že ještě dlouho kojit budu. Je to zázrak, je to dar a není to samozřejmost. Kojím venku, vevnitř, v lese i na ulici. Zkrátka tehdy, když je to potřeba,“ komentovala snímek při krmení mladší dcery Jovanky, kterou přivedla na svět v létě.

Hvězda ze seriálu Ulice vysvětluje, proč takto soukromou činnost provádí na očích veřejnosti. „I když je kojení velmi intimní věc, dá se vykonávat i tak, že nemusí pobuřovat davy. A pokud se přece jen někdo takový najde, tak má asi hlad a problém. Děkuju za to, že můžu! Není to samozřejmost. Mlíku a slovní zásobě zdar!“ uvedla Lenka Zahradnická. ■