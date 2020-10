Jedna z nejúspěšnějších českých Miss čeká druhé dítě. Takhle se dozvěděla, jestli to bude kluk, nebo holka

Tereza Fajksová a její partner Luboš čekají druhého potomka. Foto: Instagram T. Fajksové

Modelka a vítězka mezinárodní soutěže Miss Earth 2012 Tereza Fajksová (31) čeká druhé dítě. Po dceři Lilien, která se narodila loni v březnu, to tentokrát bude chlapeček. Tereza, její partner Luboš, rodina a také fanoušci, kterým to modelka zprostředkovala na sociální síti, to zjistili z barvy konfet.