Reklama na rodinné štěstí: Lucie a Jiří Šlégrovi se pochlubili rozkošným pětiměsíčním synem

V rodině přivítali chlapečka, kterému dali jméno Ron. Kráska se stala v osmatřiceti letech potřetí maminkou a je moc šťastná. „Co si budeme povídat, s Jirkou jsme oba ve věku, kdy to nemuselo vůbec vyjít. A když se to povedlo, bylo nám úplně jedno, co to bude. Mimochodem, manžel si na kluka nevěřil, byl přesvědčený, že po první dceři to bude zase holka. Já jsem ale nějak vycítila, že to bude chlapeček. A jsem za něho šťastná. Nikdo na mne nemusí lítostivě koukat, že jsem chudák, když mám třetího syna,“ svěřila se Lucie, která má z přechozího vztahu dva syny, Jiří má pak dospělou dceru.

Manželé nyní poprvé ve třech vyrazili poznat jiný kraj než ten v Podkrušnohoří, kde žijí. „Je nám tam moc hezky, už proto, že milujeme přírodu a rádi chodíme na procházky. Rádi ale také cestujeme, nejraději po Čechách. Když jsem narazila na internetu na luxusní srub Líny na Kokořínsku, který sliboval klid, soukromí, wellness vyžití, a hlavně tu přírodu, vzali jsme Roníka, kočár a nosítko a vyrazili na jeho první dovolenou,“ svěřila se Lucie.

Malý Ron je celý táta a ve chvíli, kdy se narodil, vážil čtyři kila. Jiří Šlégr v něm prý okamžitě viděl svého nástupce. „Byl velký a Jirka to komentoval slovy: Vidíš ta ramena? On má křídla,“ svěřila Lucie. Zda půjde ve stopách táty, je ale zatím předčasné odhadovat. „Chceme především, aby z něho vyrostl slušný člověk. Nějaký sport určitě dělat bude, ale jaký, odkdy a jestli na profesionální úrovni, bude záležet jen na něm. Svoje první brusle jsem obul v pěti letech, člověk to ale nemá uspěchat. Děcka si mají především hrát. Uvidíme, jestli ho hokej chytne. Věřím, že jo,“ řekl Jiří Šlégr. ■