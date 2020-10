Velké překvapení! Gabriela Koukalová přijala novou profesní výzvu. Teď už jsem jen sama za sebe, říká

Gabriela Koukalová Foto: FTV Prima

Po epizodní roli v Sestřičkách jde o druhou televizní nabídku během krátké doby. Právě při natáčení seriálu nabídka na moderování padla. A bylo to prý velké, ale příjemné překvapení. „Snažím se hodně spoléhat na vlastní intuici – a cítila jsem, že je to správný krok. Ani jsem si to nerozmýšlela a kývla,“ svěřila Koukalová.

Nový profesní krok, který přichází krátce poté, co Koukalová potvrdila rozchod s manželem Petrem, bere někdejší vrcholová sportovkyně jako „obrovskou šanci a příležitost“.

„Jsem cílevědomý člověk, chci se učit nové věci, posouvat se a poznávat sama sebe i po jiných stránkách. Výzvy přijímám tak, jak přicházejí, a snažím se do nich jít naplno. To platí i o moderování,“ říká Gábina, která nyní piluje mluvu a projev.

„Představa živého vstupu je pro mě takový pomyslný start. Navíc je ve studiu časomíra, která určuje, za kolik vteřin půjdeme do živého vysílání. To mě v myšlenkách vrátilo do startovní brány a myslím, že mě čeká spousta pocitů a emocí, které se mi ze sportovního období vrátí a které mi i nějaký čas chyběly,“ míní.

Svou novou rolí chce Gábina diváky mj. motivovat a inspirovat k tomu, aby rozvíjeli své talenty a nebáli se zkoušet nové věci, ke kterým dříve třeba nenašli odvahu.

„Mám pocit, že jsem se znovu narodila a žiju si život podle sebe. Dřív jsem vždy dělala něco pro někoho jiného, protože se to po mně chtělo nebo to okolí vyžadovalo. Teď už jsem jen sama za sebe,“ dodala Koukalová, která se na obrazovkách poprvé objeví 1. listopadu. ■