Exmanželka hvězdy Pobřežní hlídky žije několik let na ulici: Bývalá fitness modelka bojuje nejen s psychickými problémy

Loni Willison Profimedia.cz

Loni před sebou tlačila vozík se všemi věcmi, které vlastní. Deníku The Sun dokonce prozradila, že se jí daří dobře.

„S Jeremym jsem v posledních letech nemluvila. Nemám moc přátel. Daří se mi ale dobře a nepotřebuji ničí pomoc,“ uvedla.

„Nemám žádný telefon. Mám jídlo a mám kde spát. Tu a tam seženu nějaké peníze a jídlo je v odpadcích u obchodů. Je ho tam hodně,“ pokračovala.

Loni a Jeremy se vzali v roce 2012, rozvedli se o dva roky později. Svého bývalého v minulosti nařkla, že se ji v záchvatu vzteku pokoušel uškrtit.

V roce 2016 přišla Loni o práci asistentky na klinice plastické chirurgie a začaly její finanční a psychické problémy. Mentální potíže natolik postoupily, že si Loni nebyla schopná udržet práci nebo platit účty. Skončila tedy na ulici.

„Přišla jsem o dvě zaměstnání a všechno se začalo rozpadat. Je to několik let, co takhle žiju,“ doplnila. Willison opakovaně odmítla pomoc se závislostí od nejrůznějších organizací a sama upřednostnila tento způsob života. ■