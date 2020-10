Miss Kašáková i její partner jsou pozitivní na Covid-19: Krásná Veronika je v 6. měsíci těhotenství

Veronika nabádá, aby lidé dodržovali izolaci a mysleli i na ostatní. Foto: Instagram V.Kašákové

Další kráskou, která bojuje s pandemickou nemocí je Česká Miss 2014 Veronika Kašáková (30). Nemoc sama o sobě není pochopitelně nic příjemného, situaci ovšem nenahrává ani fakt, že je sympatická blondýnka v požehnaném stavu. Onemocněl také její snoubenec Milan.

„Karanténa den - nevím. Jsme pozitivní ve všech směrech,“ napsala vždy optimistická modelka k černobílému snímku, kde se s partnerem kurýrují v posteli. „O ,,covid ” nemoci nechci psát, nejsem odborník, ale když se vás to dotkne takhle zblízka, není to žádná legrace jako stoprocentně žádná nemoc,“ svěřila se.

„Chci tím jen říct, že my už snad budeme brzo ok, a to také díky poctivě dodržené izolaci, kdy myslíme na sebe, ale i na druhé, tak na to prosím myslete také,“ nabádá na sociálních sítích.

Sympatická Miss je právě na konci 6. měsíce těhotenství. Fanoušci posílají Veronice energii a přejí jí i miminku hlavně zdraví a co nejrychlejší uzdravení. ■