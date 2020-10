Herec Ivan Vyskočil (74) prodělal koronavirus: Takhle popsal zákeřnou nemoc

Ivan Vyskočil Michaela Feuereislová

"Taky už mě čapnul ten Covid-19. Taky už to mám za sebou, i karanténu a opravdu to není nic příjemného," uvedl pro TN.cz

"Já měl úplně lehký průběh, moje mladá partnerka to chytla taky a taky měla naštěstí jen lehký průběh, a i přesto vám řeknu, že je to hodně nepříjemný. Hlavně ty první dva dny. Máte horečku, bolí vás hlava, bolí vás celé tělo," popsal, že měli s partnerkou v podstatě štěstí.

"Já jsem zvyklý na to být nemocný. Vím, jak vypadá chřipka, ale toto je něco jiného. Ono vám jako nic není a najednou bum a složí vás to. A říkáte si, jestli si okamžitě nepůjdu lehnout a neusnu, tak to snad ani nepřežiji," varoval, že je nemoc nevyzpytatelná.

Kromě dalších příznaků přišel i o čich, který se mu ale naštěstí už vrací. "Je to tak divně zákeřný, že vlastně vám nic není, ale přitom vám to vezme i chuť, energii a náladu. Už je mi naštěstí dobře," uklidnil fanoušky. ■