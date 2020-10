Hvězda (✝33) internetu podlehla koronaviru: Fitness trenér sledujícím tvrdil, že virus neexistuje, pak se sám nakazil

Dmitriy Stuzhuk Foto: Instagram Dmitriy Stuzhuk

„Ano, neměli jsme spolu nejlepší vztah, měli jsme problémy, ale oběma nám to hodně dalo. Tolik jsme toho spolu prožili, navždy budu vděčná za naše tři děti. Už jsme spolu sice nebyli, ale neznamená to, že by to bolelo míň. Je mi to tak líto, tolik líto. Děkuji ti za všechno,“ rozepsala se v dojemném postu Sofia Stuzhuk.

Před několika málo dny se Dmitriy naposled rozepsal na svém účtu, aby fanouškům popsal příznaky koronaviru. Bylo to osm dní od nakažení.

„Jak někteří víte, nakazil jsem se koronavirem. Až teprve teď jsem měl chuť vůbec něco psát. Chci vám sdělit, jak jsem se nakazil a varovat vás. Jako někteří, i já jsem si myslel, že není žádný virus. Dokud jsem neonemocněl,“ popsal miliónu sledujících.

Podle deníku The Sun se nakazil v Turecku, následně se léčil doma na Ukrajině. „Bylo mi špatně už druhý den v Turecku. Probudil jsem se uprostřed noci s oteklým krkem a nemohl dýchat. K tomu mě začalo trochu bolet břicho.“

Druhý den k problémům přibyl kašel, ale protože neměl teplotu, myslel si instagramer, že může jít i o běžné nachlazení, sportoval totiž venku v chladném počasí.

„Okamžitě po návratu jsem šel na testy a další vyšetření. Byl jsem pozitivní na COVID-19. Lékaři trvali na hospitalizaci, ale s tím byl trochu problém. Nemocnice je v rekonstrukci a byla plně obsazená. Lidé leželi i na chodbách. Nebyl dostatek jídla, hygienických potřeb. Před tím mě nikdo nevaroval,“ popsal šokovaně.

Lékaři mu dali kyslík, ale nakonec se přesunul domů, kde měl větší pohodlí. Krátce na to byl podle deníku hospitalizován v kritickém stavu. Jeho exmanželka uvedla, že byl v bezvědomí a selhávalo mu srdce. O několik hodin později zemřel. ■