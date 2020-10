Sexy Jitku Čvančarovou porota v Tváři vychválila, rýpalové jí to nandali: Toho roztahování nohou nás mohla ušetřit

V 7. kole ztvárnila rapperku Cardi B s písní I Like It. Foto: TV Nova

Herečka Jitka Čvančarová (42) se v show Tvoje tvář má známý hlas prozatím vyhnula náročným tanečním choreografiím, zato se už několikrát musela popasovat s pěveckou výzvou. V 6. kole si vylosovala fenomenální britskou zpěvačku Adele (32) a s písní When we were young se stala absolutním vítězem. V dalším kole se musela naučit rapovat. Hravě si poradila i s touto výzvou a jako exotická Cardi B (28) rozpoutala na jevišti pořádně žhavou show.