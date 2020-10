Hvězda muzikálu Děti ráje má koronavirus! Tenhle fešák zhubl kvůli zákeřné nemoci za týden tři kila

Tomáš Löbl Foto: archiv T. Lobla

"Je to tak, prodělal jsem i s manželkou covid-19. Pomalu se blížíme ke zdárnému zakončení izolace," řekl Super.cz Tomáš.

"Díky vitaminům, které už dlouhou dobu užíváme, byl náš průběh lehký. Zvýšená teplota, trochu kašel a já jsem přišel o čich i chuť. Což v mém průběhu nemoci bylo to nejprotivnější.

Prý si z toho mám vzít jen to dobré. Takže jsem díky nechuti k jídlu zhubl tři kila za týden. Jak říkám, náš průběh byl rychlý a lehký," prozradil.

Apeluje ale na všechny, aby nemoc nepodceňovali. "Rozhodně to nikomu nepřeju, protože nevíte, co přijde druhý den. A určitě bych to nepodceňoval a dodržoval všechna nutná opatření. Na chvíli zahodit ego a nebrat to tak, že je to lehká chřipka. Znám i mladší, kteří skončili na měsíc v nemocnici a neměli předchozí vážné zdravotní komplikace. Ego stranou a buďte na sebe opatrní," vzkazuje. ■