Jordan Haj předvedl v Tváři svůj nejlepší výkon, doma ale žádná idylka: Život s ním je nesnesitelnej, říká Emma Smetana

Jordan Haj se stal vítězem 7. dílu show Tvoje tvář má známý hlas. Foto: TV Nova

„Ta herecká etuda k tomu byla přesná, naprosto ses převtělil. To hraní pro mě bylo naprosto fascinující, a ještě to podle mě byl zatím tvůj nejlepší pěvecký výkon tady,“ nechal se slyšet porotce Ondřej Sokol (49).

Svým pověstným chraplákem se Jordan natolik přiblížil zpěvaččině originální verzi, že ohromil také Evu Burešovou (27).

„Ve mně se strašně perou dvě emoce, jedna je úzkost, protože nejen že se na ni podobáš, ale ty jsi ji zahrál naprosto dokonale, a říkala jsem si, co té 27leté holce muselo jít v tu dobu v hlavě, jak strašně těžký to pro ni muselo být. Ta druhá emoce je radost z toho, že tě konečně slyším naplno zpívat, že jsi to tady konečně rozbalil, protože tvoje barva hlasu je neuvěřitelná. Děkuji ti za tohle číslo, fakt jsi mě odrovnal,“ pěla ódy zpěvačka a herečka.

Působení v populární show dává každému umělci pořádně zabrat nejen fyzicky, ale i psychicky. A to nejen jim, ale také jejich rodinným příslušníkům a partnerům, kteří s nimi domácí přípravy chtě nechtě absolvují. Jordan si s sebou do 7. kola vzal jako podporu svou partnerku Emmu Smetanu (32), která v rozhovoru s moderátorem Vladimírem Polívkou popsala, jak jeho působení v pořadu vnímá.

„Už sedm týdnů ho obdivuju, a to myslím úplně vážně. Já vím, že cokoliv řeknu, vyznívá sarkasticky a ironicky, ale já ho upřímně obdivuju a hodně mu fandím,“ řekla moderátorka s úsměvem.

Na druhou stranu přiznala, že jim poslední týdny dávají zabrat. „Život s ním je nesnesitelnej, ale to se dalo čekat,“ řekla blondýnka a dodala, že vyhlíží konec show, kdy se vše vrátí do zajetých kolejí a běžného režimu. „Má to nějaký hraniční limit, tuším, někdy v půlce listopadu, takže za tímhle limitem to zase bude něco jako šťastnej vztah, předpokládám.“ ■